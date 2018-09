Soomes põles maha 18. sajandist pärit puukirik

Päästetöötajad said väljakutse varahommikul kella viie paiku. Sündmuskohta uurinud politsei sõnul võib tegemist olla süütamisega, aga elektririke ei ole veel välistatud.

Süütamist uuritakse selle tõttu, et esimesena põlengut näinud pealtvaataja sõnul põles kiriku välissein.

YLE ajakirjaniku Tanja Perkkiö sõnul on kirikust jäänud alles vaid suitsevad varemed. Ta lisas, et kui päästeteenistus põlengu asupaigale jõudis, ei olnud enam midagi jäänud, mida päästa.

Kiriku pastor Jukka Erkkilä ütles, et põleng on Kiihtelysvaara inimesi šokeerinud. „Paljudel inimestel on väga isiklikke mälestusi seoses selle kirikuga,“ ütles YLE-le pastor.

Päästeoperatsiooni juht Lari Parkkinen teatas, et informatsiooni põlengu põhjuse kohta veel ei ole. Ta lisas, et vigastatuid põlengus ei olnud.