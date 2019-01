Soomes Oulus ilmnesid uued alaealiste vastaste seksuaalkuritegude kahtlused, kinni peeti kolm välismaa päritolu meest

Politsei teatel on kahtlustatavad kuriteod praegu vägistamine, raske lapse seksuaalne kuritarvitamine ja lapse seksuaalne kuritarvitamine, vahendab Yle Uutiset.

Teod on toime pandud 2018. aasta suvel. Politsei on kahtlustatavana kinni pidanud kolm välismaa päritolu meest.

Kahtlustatavaid on kokku neli, kinnitas politsei Ylele.

Kahtlustatavatest kaks on umbes 20-aastased ja kaks alla 18-aastased.

Avalikkuses ja sotsiaalmeedias on viimasel ajal palju räägitud seksuaalkuritegude ohvritest. Sellega seoses kinnitab politsei, et üks ohvritest suri sügisel. Tema surmaga seoses ei kahtlustata kuritegu. Rohkem politsei selle kohta ei avalda, sest küsimus on surma põhjuse väljaselgitamises.

Oulu politsei jätkab nende uute seksuaalkuriteokahtluste ja varem teatavaks saanud viie seksuaalkuriteo eeluurimist.