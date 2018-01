Soomes on tormist oodatust kergemalt pääsetud

Soome ilmateenistus hoiatab kõva tuule eest merel ja riigi põhjaosas Enontekiös, Inaris ja Utsjokis. Tuule kiirus on seal puhanguti 20 meetrit sekundis ning see võib murda puid ja tekitada elektrikatkestusi.

Soomes Akuks nimetatud torm tekitas juba eile elektrikatkestusi läänerannikul. Poole kuue ajal hommikul oli kogu Soomes elektrita umbes 2800 majapidamist. Katkestusi oli Lõuna- ja Lääne-Soomes ning Kainuus, kus elektriliine on katkestanud lumi, vahendab Yle Uutiset.

Veidi enne kella 23 oli kogu riigis elektrita kokku 7500 majapidamist.

Foreca ilmateenistuse teatel oli tuule kiirus eile puhanguti üle 30 meetri sekundis. Kõige suurem tuule kiirus mõõdeti Kaskinenis - 32,8 meetrit sekundis.

Enne kella kuut hommikul teatati Pirkanmaa päästeteenistusest, et öösel ja varahommikul on olnud mõningaid väljakutseid tormikahjustuste tõttu, kuid nende hulk ei erinenud väga tavapärasest.

Päästeteenistuse esindaja Matti Willmani sõnul on tegemist olnud teedele kukkunud puudega. Hoolega jälgitakse ennustusi, kuid valmisolekut ei ole eriti suurendatud.

Pori piirkonna päästeteenistuse korrapidaja ütles varahommikul, et mingeid tõsiseid väljakutseid ei ole tormi tõttu olnud.

„Öö on olnud vägagi kiire. Varasest õhtust alates on olnud umbes 20 ülesannet ja neid paistab veel jaguvat. Puid on kukkunud teedele, hoovidesse ja majadele,” rääkis Satakunta maakonna lõunaosa päästeteenistuse korrapidaja Timo Lehtonen.