Soomes on mõned linnad pidanud piirama oma töötajate interneti kaudu olümpiamängude vaatamist

Soomes on mõned linnad piiranud olümpiamängude vaatamist interneti kaudu. Näiteks Hämeenlinnas otsustati olümpiamänge vahendava kanali Yle Areena vaatamist linna võrgus piirata.

Hämeenlinna linna infotehnoloogia administratsiooni töötajatele saadetud teate järgi kasvasid andmeliikluse mahud eile plahvatuslikult, kui linna töötajad vaatasid olümpiamängude otseülekandeid, vahendab Yle Uutiset.

Teate järgi võib võrgu liigne koormamine segada organisatsiooni tööd ja halvemal juhul seada ohtu isegi haiglate patsientide ohutuse.

Ka Tamperes on palutud Yle Areena vaatamist töö ajal tööarvutist piirata. Soome suurematest linnadest Helsingis, Vantaas ja Turus pole piiranguid või soovitusi vähemalt veel antud.

Tampere linna andmekaitsejuht Juha Koivisto põhjendas piiranguid varasemate suurvõistluste ajast pärit kogemuste ja muu hulgas patsientide infosüsteemide toimimise tagamisega. Samas tuletas ta meelde, et tegemist on ettevaatusabinõuga.

Loe veel

„Varasemad suured spordivõistlused, näiteks jäähoki MM ja olümpiamängud on meil möödunud aastatel väljakutseid tekitanud. Liikluse mahud on ummistanud teatud kinnistute ühendusi nii, et operatiivne tegevus, näiteks patsientide andmesüsteem, on olnud häiritud. Selle abinõuga tagatakse see, et meil ei tule mingeid häireid patsientide andmesüsteemis ega muus operatiivses tegevuses,” selgitas Koivisto.

Koivisto sõnul puudutavad piirangud linna kogu võrku, mitte ainult mõnede kinnistute ühendusi. Sajamegabitine internetiühendus võib minna umbe juba mõne heakvaliteedilise videosaate vaataja pärast.