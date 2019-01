Soomes on alates neljapäevavastasest ööst oodata kuni 18-tunnist lumetuisku

Teeolud on Soomes keerulised, sest öö jooksul on maha sadanud viis sentimeetrit lund ja oodata on veel viit sentimeetrit, vahendab Ilta-Sanomat.

Madalrõhkkonna teekond üle Soome itta on väga aeglane. Kõik see on aga tühiasi selle kõrval, mis ootab Soomet ees neljapäeval.

Nimelt on Ilta-Sanomate teatel oodata võimsat lumetormi, tuiskude tuisku.

„Kui see ennustus täitub, tähendab see raskusi,” ütles Soome ilmateenistuse valvemeteoroloog Jari Tuovinen.

Läänest lähenev sügav madalrõhkkond saabub Soome ööl vastu neljapäeva.

„Siis sajab pea kogu ööpäev läbi, 12-18 tundi,” ütles Tuovinen. „Lund pakutakse ohtralt, 15-20 sentimeetrit.”

„Tuul on tugev, nii et teeb hangi. Mõnda kohta tuleb rohkem kui see 20 sentimeetrit,” lisas Tuovinen.

Hanged tulevad kõrged, mis tähendab traditsiooniliselt erinevaid raskusi liikluses.