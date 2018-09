Soomes Lahtis põleb kaubakeskus

Ostukeskuse idapoolne osa on tules rängalt kahjustada saanud. Hoones olevat apteek ja toidupood suurematest kahjudest ilmselt pääsevad, vahendab Yle Uutiset.

Ostukeskuse ruumides kestavad endiselt kustutustööd. Päästeteenistus sai väljakutse kella nelja ajal hommikul.

Umbes 3500 ruutmeetrisest keskusest on hävinud umbes 500 ruutmeetrit. L-i kujulises hoones on toidupood, apteek ja restoran. Restorani ruumid on rängalt kahjustada saanud ja neid ei saa enam päästa.

Teadaolevalt keegi põlengus kannatada saanud ei ole. Päästjate saabudes hoones inimesi ei olnud.

Kustutus- ja järelkustutustööd võtavad veel tunde. Tulekahju puhkemise põhjus ei ole teada.