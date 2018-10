Soomes kütusevarga pildi ja nime avaldanud tanklaomanik peab maksma trahvi ja vargale hüvitist

Teboil Kehäkuja Facebooki lehel avaldati eelmise aasta jaanuaris valvekaamera pilt olukorrast, kus mees varastab kütust. Avaldati ka kütust varastanud isiku nimi, mille tankla personal sai teada auto registrinumbri järgi. Lisaks õhutati postitust jagama ja seda jagatigi Facebookis 2331 korda, vahendab Aamuposti.

Kütusevaras väitis kohtus, et sai selle postituse pärast avaliku halvakspanu osaliseks ning ähvardavaid ja haavavaid kommentaare.

Teboil Kehäkuja omanik ja töötaja väitsid vastu, et tankla tankuritele olid kinnitatud sildid, kus oli kirjas, et inimene annab kütust varastades loa avaldada endast pilt Facebookis. Kütusevargust varas ei eitanud.

Kohus leidis, et kütusevargus ei ole nii tõsine asi, et kuriteos kahtlustatava avalikustamine oleks olnud põhjendatud. Kohtu sõnul põhjustas avalikustamine kõne all olevale isikule halvakspanu ja see rikkus tema privaatsuse kaitset.

Veel leidis kohus, et tankuritel olnud tekst ei andnud luba nime avaldamiseks sotsiaalmeedias.

Tanklaomanik ütles poolteist aastat tagasi Aamupostile, et tal on igapäevastest kütusevargustest kõrini. Samas artiklis ütles politsei esindaja Markku Tuominen, et varga Facebookis avalikustamine ei too tanklaomanikule ilmselt kaasa mingeid tagajärgi.

Kohus määras tanklaomanikule 40 päevamäära suuruse trahvi ja Facebooki postituse üles pannud töötajale 30 päevamäära suuruse trahvi. Lisaks sellele peavad nad koos vargale maksma 1500 eurot hüvitist ja kohtukulud.

Teboil Kehäkuja omanik Raakel Hynninen peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja õiglustunde vastaseks.