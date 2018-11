Soomes keelatud neonatside organisatsiooni üks ninamehi on üle võtnud Risto Teinoneni Eesti ettevõtted

Turu teise astme kohus kuulutas septembris PVL-i, selle piirkondlike osakondade ja organisatsiooni Põhja Pärand (Pohjoinen Perinne ry) tegevuse lõpetatuks „seaduse ja heade tavade vastasena”. Otsus jättis Soome neonatsid ilma organisatsioonita, kuid tegevusetuks nad ei jäänud, kirjutab Seura.

Oktoobris teatas Seura, et PVL-i tuntud aktivistid asutasid sel aastal organisatsiooni Rahva Ühtsus (Kansan Yhtenäisyys), mis kogub toetuskaarte erakonnaks registreerumiseks. 2018. aasta juulis asutasid PVL-i tegelased organisatsiooni Suomalaisapu ry, mis korraldab abikorjandusi ja tänavapatrulle.

Uus informatsioon on, et PVL-il on tegevus ka Eestis, teatab Seura. Liikumise käilakujude hulka kuuluval Jesse Eppu Torniainenil (sündinud 1990) on Eestis registreeritud ettevõtted Altstadt OÜ ja Haamer-Kirjastus OÜ.

2016. aasta 10. septembril lõi Torniainen Helsingi raudteejaama juures noort meest jalaga. Mees suri nädal hiljem. Torniainenile mõisteti raske vägivallatsemise eest kahe aasta ja kolme kuu pikkune reaalne vanglakaristus, mida karmistas rassistlik motiiv.