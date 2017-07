Soomes katsetatakse palgalist puhkust värsketele vanavanematele

Vaasas elav Maarit Jakobsson meenutab soojalt suve alguses veedetud vanavanemapuhkust. Üheksa lapse vanaema töötab Soome telekommunikatsioonioperaatori DNA büroojuhina Vaasas. Kui ettevõte võttis kasutusele vanavanemapuhkuse, võttis Jakobsson pakkumise kohe vastu.

Jakobsson veetis nädalase puhkuse koos lapselaste, äsja sündinud Mimmi, kolmeaastase Iivo ja kuueaastase Aku ning tütre Nooraga. Nädal kulus Alahärmäs suvilas, vahendab Yle Uutiset.

„Puusauna kütmiseks kulus seal mitu tundi, sest poistele meeldis panna sinna puid. Siis käisime koos jalgrattaga sõitmas ja jalutamas ja tegime hästi süüa. Lihtsalt selline nauditav koosolemine, milleks ei oleks võimalust, kui seda puhkust ei oleks korraldatud,“ räägib Jakobsson.

Soome Rahvastikuliidu (Väestöliitto) pilootprojektiga Peresõbralik Töökoht (Perheystävällinen Työpaikka) arendatakse peresõbralikku suhtumist ja teguviise töökohtadel. Vanavanemapuhkusega püütakse näiteks edendada töökoha peresõbralikkust karjääri hilisemas faasis.

DNA võttis palgalise vanavanemapuhkuse kasutusele selle aasta veebruaris esimeste hulgas. Palgalist vanavanemapuhkust on olnud õigus saada sel aastal vanavanemateks saanud töötajatel. Puhkust on poole aasta jooksul kasutanud neli inimest ja uusi taotlusi tuleb pea iga kuu.

„Personal hindab sellelaadset soodustust, et päriselt suudetakse aidata ja toetada lapsi ja lapselast. Personal on hinnanud ka seda, et selles soodustuses on arvesse võetud asenduspere ja lapsendamise kaudu vanavanemateks saanud DNA-lased,“ räägib DNA personalijuht Marko Rissanen.