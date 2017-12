Soomes hukkus liiklusõnnetuses kümnekuune laps

Soomes juhtus täna hommikul liiklusõnnetus, milles hukkus kümnekuune laps. Kokku osales õnnetuses kolm sõiduautot.

Politsei esialgse informatsiooni järgi sõitis üks auto põhja poolt Vaasa suunas, kui kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu tulnud sõiduautoga. Vastassuunavööndisse kaldunud autos oli kaks täiskasvanut ja kümnekuune laps. Laps hukkus kokkupõrkes. Vanemad viidi Vaasa keskhaiglasse, vahendab Iltalehti.

Vastu tulnud autos oli 1999. aastal sündinud mees, kes viidi samuti Vaasa haiglasse.

Vaasa suunast tuli veel üks sõiduauto, mis rammis mõlemat kokku põrganud autot. Kolmanda auto juht viga ei saanud.

Politseil oli põhjust kahelda, et surnud laps oli õnnetuse hetkel koos emaga tagaistmel. Varem teatas politsei, et autos ei olnud turvaistet. Hiljem parandas politsei, et autos oli lapse turvahäll ja laps püsis turvavööde abil hällis. Politseil pole aga informatsiooni selle kohta, kas häll oli kinnitatud.

Politsei teatel oli tee õnnetuse hetkel libe.