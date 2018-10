Soomes hoiatati soome keele positsiooni kiire nõrgenemise eest

Komisjon nõuab Soome riigilt keelepoliitilist programmi, milles võetakse seisukoht riigikeelte muutunud positsiooni kohta, vahendab Suomenmaa.

Komisjoni sõnul ei ole soome keel ohus, aga selle positsiooni ähvardab nõrgenemine.

„Seda illustreerib muu hulgas see, et ka ametnike tasemel seatakse kahtluse alla emakeele lõpueksami vältimatus nagu ka see, et soomekeelse klienditeeninduse saamine Soome ettevõtetes ei ole enam sugugi iseenesest selge,” märgib komisjon oma pressiteates.

Komisjoni sõnul on keeleeksperdid viimased aastakümned arvanud, et võõrkeeled ei ole soome keelele ohuks. See arusaam on komisjoni sõnul nüüd muutumas.

„Soome keele kasutusala üha kiirem ahenemine ähvardab nurjata kahe aastasaja pikkuse eesmärgipärase töö, millega on loodud soome keelele positsioon ühiskonna kõigis valdkondades kasutatava ja toimiva keelena.”

Komisjoni hinnangul tuleks suurenevale sisserändele reageerida efektiivsema lõimumis- ja keelekoolitusega. Praegu taganeb soome ja rootsi keele kasutamine eelkõige inglise keele teelt tööelus.