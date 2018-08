Soomes algas kohtuprotsess kõrgete politseijuhtide üle, keda süüdistatakse ametikohuste täitmata jätmises

Süüdistuse on saanud teiste hulgas Soome endine politseijuht Mikko Paatero, Helsingi endine politseiülem Jukka Riikonen ja praegune politseiülem Lasse Aapio. Kõiki süüdistatakse ametikohuste täitmata jätmises, vahendab Helsingin Sanomat.

Pärast süüdistuse esitamist kõrvaldati Aapio ajutiselt töölt.

Kõik süüdistatavad eitavad oma süüd.

Süüdistuse järgi sai Soome politsei peadirektorina töötanud Paatero juba 2009. aastal kirjaliku raporti selle kohta, et Helsingi politsei informatsiooniallikate kasutamises ja registreerimises on probleeme ja et järelevalve on puudulik.

Lisaks sellele oli Paatero süüdistuse järgi samal aastal koosolekul, kus selgus, et Helsingi politseiülem Riikonen ei tahtnud, et Helsingi politsei võtaks kohustuseks süstemaatilist informatsiooniallikatega seotud tegevust puudutavate määruste täitmise.

Prokuratuuri arusaamise järgi teadis Paatero ka seda, et Helsingi narkopolitsei oli oma informatsiooniallikate registri hävitanud.

Seejärel keeldus narkopolitsei oma informatsiooniallikate registreerimisest põhjendusel, et selleks ei oldud saadud informatsiooniallikate nõusolekut. Prokuratuuri sõnul sai Paatero juba 2012. aasta oktoobris teada, et narkopolitsei põhjendus ei vasta seadusandja mõttele ega siseministeeriumi korraldusele.