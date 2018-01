Soome valitsus teeb kogu EL-ile ettepaneku kellakeeramisest loobumiseks

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner teatas täna, et Soome teeb ettepaneku kellakeeramise lõpetamiseks kogu Euroopa Liidule, vahendab Uusi Suomi.

„Valitsus on otsustanud teha ettepaneku suveajakorraldusest loobumiseks. Eesmärk on, et kellade keeramisest loobutaks ühiselt EL-i territooriumil. Liikmesriigid peaksid koos kokku leppima, kummale ajale, kas suve- või talveajale minnakse üle püsivalt,” teatas Berner täna Twitteris.

Hallitus on päättänyt esittää kesäaikajärjestelystä luopumista. Tavoite on, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin yhtenäisesti EU-alueella. Jäsenmaiden tulisi yhdessä sopia kumpaan aikaan, eli kesä- vai talviaikaan siirryttäisiin pysyvästi. — Anne Berner (@AnneBerner) January 26, 2018

Soome valitsus on varem teatanud, et Soome ei saa suveajast üksi loobuda Euroopa Liidu direktiivi tõttu. See ilmnes, kui Soome parlament kiitis üksmeelselt heaks rahvaalgatuse suveajast loobumise kohta. Berner lubas siis viia asja Euroopa Liidu tasemele.