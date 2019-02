Soome valitsus täpsustas seisukohta kellakeeramisest loobumise kohta: ei välistata muu ajavööndi valimist

Valitsus on aga valmis pidama läbirääkimisi vööndiaja üle. Ministrite komisjoni uue seisukoha taustal on soov, et ajavööndid ei killustuks Euroopas liigselt, vahendab Yle Uutiset.

„Soome ei välista mingi muu ajavööndi valimist, kui seisukoht tuleb läbirääkimiste edenedes ümber hinnata,” öeldakse ministrite komisjoni teadaandes.

Plaani järgi loobutakse iga-aastasest kellakeeramisest kõige varem 2021. aastal.