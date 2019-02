Soome välisminister Timo Soini tuleb Eestisse teenetemärki vastu võtma

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid otsustas anda Soinile Maarjamaa Risti II klassi teenetemärgi.

"Teenetemärgi saamine on loomulikult väga suur au. Soome ja Eesti vahelised suhted on viimastel aastatel aina süvenenud. Eesti on meie jaoks väga tähtis naaber ja partner," tõdes välisminister Soini.

Oma Eesti-viisidi ajal kohtub minister Soini ka Eesti president Kersti Kaljulaidi ja välisminister Sven Mikseriga. Kahepoolsetel kohtumistel on teemadeks riikide vahelised suhted, aktuaalsed rahvusvahelised teemad ning Läänemere turvalisus.