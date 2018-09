Soome välisminister Soini umbusaldusavaldus kukkus parlamendis läbi

Opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid avaldasid eile Soinine umbusaldust tema abordivastaste avalduste tõttu. Umbusaldusavaldust toetasid ka rohelised, vasakliit ja rootsi rahvapartei, vahendab Yle Uutiset.

„Välisminister Soini tegevus välismaal vaidlustab naiste õigused ja Soome välispoliitilise kursi. Seetõttu teen ettepaneku, et Eduskunta konstateeriks, et minister Soinil ei ole Eduskunta usaldust,” ütles sotsiaaldemokraat Maarit Feldt-Ranta eile.

Feldt-Ranta rõhutas, et Soini on korduvalt erinevas seoses teatanud ja lausa uhkustanud, et ta ei tunnusta naiste võõrandamatuid õigusi, mille hulka kuulub ka õigus otsustada oma keha üle.

Mais osales Soini ametlikul visiidil Kanadas abordivastasel üritusel. Hiljem kiitis ta oma blogis Argentinat kohe pärast seda, kui sealne senat oli abordi seadustamise vastu hääletanud.

Soini tegevus on kutsunud Soomes esile laialdast hukkamõistu. Soomes on abort lubatud ja Soome ametlik kurss on naiste ja tüdrukute õiguste edendamine ka seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu valdkonnas. Umbusaldajate arvates ähmastab Soini tegevus Soome välispoliitilist kurssi.