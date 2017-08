Soome välisminister Soini: Euroopa jaoks on saatuslik küsimus Aafrika

Soome välisminister Timo Soini rääkis esmaspäeval Helsingis suursaadikute kohtumisel maailma tabanud murrangutest ja riskidest, nagu julgeoleku puudumisest, terrorismist ja kliimamuutusest.

Oma kõne alguses ütles Soini, et reedene veretöö Turus näitab, et terrorismi on ka Soomes. Ta rõhutas, et Soome on endiselt õigusriik. Veel ütles Soini, et terrorismi vastu saab kõige paremini võidelda rahvusvahelise koostööga, vahendab Helsingin Sanomat.

„Me ei ole rahvusvahelise poliitika pealtvaatajad,“ ütles Soini ja tuletas meelde, et ka Euroopa ei ole enam mingi rahulik paik, vaid Euroopas peegelduvad näiteks Süüria, Jeemeni ja Liibüa olukorrad.

Soome tahab Soini sõnul olla esirinnas, kui kujundatakse Euroopa ühist kaitsepoliitikat. Euroopa võimekused teenivad Soini sõnul ka NATO eesmärke.

Soini tuletas meelde, et Euroopa jaoks on üks saatuslik küsimus Aafrika. Enam kui miljardist elanikust saab peagi kaks, ainuüksi Egiptuses kasvab elanikkond kahe aasta jooksul terve Soome elanikkonna võrra.

„Surve ei kao tammi ette pannes,“ ütles Soini ja kutsus üles minema probleemide juurte juurde, mis on pikk tee.

„Ei piisa sellest, kui üksik riik, nagu Liibüa, saadakse jalule,“ ütles Soini.

Soini rääkis ka muust.

Venemaa tegevust Ukrainas Soome Soini sõnul heaks ei kiida. Ta tänas president Sauli Niinistöt jõupingutuste eest Läänemere piirkonna rahustamiseks. Soini kiitis ka koostööd Rootsiga.

„Oleme lauas, mitte esikus, rääkimata sellest, et oleksima õues,“ kirjeldas Soini Soome positsiooni rahvusvahelistes koostööskeemides. Ta rõhutas transatlantilist koostööd, aga tuletas meelde, et tähtsaim koostööpartner on Rootsi. Äärmiselt tähtsad koostööpartnerid on Soini sõnul ka Balti riigid.