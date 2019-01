Soome välisministeeriumi peteti maksma 400 000 eurot arenguabi valele kontole

Raha oli mõeldud õigusabisüsteemi arendamist toetava projekti jaoks Kõrgõzstanis. Politsei teatel pandi pettus toime, saates ÜRO arenguprogrammi UNDP töötajate nimel e-kirju, millega eksitati ministeerium maksma arenguabiraha valedele kontodele, vahendab Yle Uutiset.

„Soome riigi poolelt oli selliseid finantseerimiskokkuleppeid UNDP-ga. Soome riik finantseeris juba käimas olnud projekti täiesti kokkuleppe järgi. Siin õnnestus vahele pääseda, esineti selle ÜRO organisatsiooni nimel ja eksitati maksma raha valele kontole,” ütles kriminaalkomissar Antti Perälä.

Perälä sõnul kahtlustatakse, et kurjategijad häkkisid UNDP serverisse välismaal. Sealt saadi jälgida e-kirjavahetust.

„Nii saadi saata õigena näivaid teateid õigete isikute andmetega. Projekti juurest hakati küsima, miks raha kohale ei jõudnud, ja ministeerium hakkas kohe selle järel uurima, miks raha saajani ei jõudnud,” rääkis Perälä. „Siis jõuti selgusele, et konto kuulus eraisikule.”

Osa rahast on Perälä sõnul tagasi saadud, aga osa õnnestus edasi üle kanda. Konkreetset kahtlusalust seni ei ole. Seda, kust pettus toime pandi ja kes selle taga on, on uuritud mitmete välja saadetud õigusabipalvetega.

Perälä juttu kinnitas ka Soome välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia üksuse juht Päivi Peltokoski.

„Siin ei kahtlustata välisministeeriumi töötajaid ega ÜRO töötajaid. Küsimus on rahvusvahelises internetikuritegevuses,” ütles Peltokoski.