Soome välisministeerium: ÜRO ränderaamistiku kohta on käimas üleeuroopaline valeuudiste kampaania

Ränderaamistik katab kogu rändetsüklit alates lahkumise põhjustest kuni tagasisaatmisteni. Sellest saavad Klinge sõnul kasu nii lähte-, transiit- kui ka vastuvõtjariigid ning migrandid ise.

„Eesmärk on, et ebaseaduslikku ja organiseerimatut rännet enam ei oleks. Dokumendis on ka meetmeid, millega püütakse kergendada olukorda lähteriikides,” ütles Klinge.