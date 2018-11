Soome Turu saarestiku suuroperatsiooni keskmes olnud ettevõtte venelasest omanik on ostnud kinnisvara kokku ka Lätis

Ametlikel andmetel ostis Melnikov, kellel on Lätis ajutine elamisluba, esimesed kinnisvaraobjektid Lätis 2011. aastal. Need on kaks eramaja mererannas Jūrmala Melluži piirkonnas, mis maksid ligi miljon latti.

Järgmisel aastal hakkas Melnikov Iri teatel Lätis süstemaatiliselt kinnisvara omandama. 2012. aasta veebruaris registreeriti ettevõte Baltijas Pērle, mis ostis kinnisvara Salacgrīva omavalitsuses ja Latgales. Omandi soetamist jätkas Melnikov ka Jūrmalas. Enam kui poolest tosinast objektist, mille Ir kindlaks tegi, omandasid Melnikov või tema ettevõte suurema osa 2012. aastal, aga oste tehti veel ka 2014. ja 2015. aastal. Kokku investeeriti ligi viis miljonit eurot, millest neli Jūrmalas. Lisaks sellele investeeriti ka kinnisvara arendamisse.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis selgitas, et praegu tehakse kõik, et saada võimalikult kiiresti teada, kas hirmud seoses Melnikovi omandiga Lätis on põhjendatud või mitte. Julgeolekupolitsei on võtnud ühendust kolleegidega Soomes ja ootab vastuseid.

Soomes on Melnikovi ettevõte Airiston Helmi (muide Läti ja Soome ettevõtete nimed tähendavad vastavalt Balti Pärl ja Airisto Pärl) ostnud üle riigi samuti kinnisvara. Ostetud on ka saari, millelt võib väidetavalt kontrollida Turu ja Naantali sadamatesse viivaid laevateid.

Ametlikult uuritakse Airiston Helmit Soomes seoses majanduskuritegudega. Vahi all on ka Eesti kodanik.