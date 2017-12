Soome tuntuim filmimees Aki Kaurismäki müüs oma filmide õigused igaveseks Ylele: olen teinud filmid vaatamiseks, mitte tolmumiseks

Soome rahvusvaheliselt tuntuim filmirežissöör Aki Kaurismäki (60) ja rahvusringhääling Yleisradio (Yle) sõlmisid lepingu, mis annab Ylele Kaurismäki filmide igavesed näitamisõigused.

Leping hõlmab 18 täispikka filmi ning kümmet lühi- ja dokumentaalfilmi, vahendab Yle Uutiset.

Kaurismäki tahab nii kindlustada, et tema toodang on soomlastele vabalt vaadatav ka tulevikus.

„Olen teinud oma filmid vaatamiseks, mitte keldritesse vaikselt tolmuga kattumiseks,” ütles Kaurismäki.

Kaurismäki on teatanud, et lõpetab filmide tegemise. Ta ütles selle aasta veebruaris Berliini filmifestivalil, et on väsinud ja tahab lõpuks hakata oma elu elama.

Kaurismäki sõnul on avalik-õiguslik Yleisradio ja Soome Filmifond (Suomen Elokuvasäätiö) toetanud tema toodangut algusest peale. Seetõttu on Yle tema filmidele ainus loomulik kodu. Kaurismäki sõnul kuuluvad tema filmid kogu rahvale ja tulevastele põlvedele.

„Ma ei oska võtta seisukohta oma toodangu kunstilise taseme kohta, aga on kindel, et see dokumenteerib Soome tegelikkust ja maastikku viimase 35 aasta ajal ja võib seetõttu huvitada tulevaid sugupõlvi,” lausus Kaurismäki.

Lepingu hinda Kaurismäki ja Yle ei avaldanud.

Kaurismäki filmid on Yle kanalis Areena järelvaadatavad aasta jooksul pärast nende näitamist televisiooni eetris.

Loe veel

Kaurismäki filmide õigused välismaal ning kinolevi- ja salvestuste müügi õigused Soomes jäävad filmide tootjafirmale Sputnik Oy, mille tegevjuht on Kaurismäki ise.

Kaurismäki on olnud suures osas oma filmide stsenarist, režissöör, produtsent ja montöör. Ta on saanud mitmeid märkimisväärseid autasusid Soomes ja maailmas ning talle on muu hulgas antud akadeemiku aunimetus.