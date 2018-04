Soome telekanali juhtiv töötaja filmis salaja oma seksipartnereid

Soome Ida-Uusimaa politsei uurib juhtumit, kus meediavaldkonnas juhtival kohal töötanud meest kahtlustatakse salaja oma seksuaalpartnerite filmimises.

Politsei leidis mehe valdusest videod neljast naisest, kellega mees on olnud seksuaalvahekorras. Juurdlus on veel algstaadiumis ja politsei ei tea, kas kõigi juhtumite puhul on tegemist ilma loata filmimisega, vahendab MTV.

Politsei teatel on mees ilmselt vähemalt kahe juhtumi puhul tunnistanud seksi filmimist partneri teadmata.

„Ta on teod üles tunnistanud. Me uurime veel asja, vaatame salvestisi täpsemalt läbi. On võimalik, et neid (ohvreid) on veel rohkem,” ütles juurdluse juht, kriminaalkomissar Mikko Minkkinen.

Kõiki videotes olevaid naisi ei ole veel küsitletud. Juurdlus sai alguse sellest, kui kaks naist said võimalikust salaja filmimisest teada ja tegid selle kohta politseile avalduse.

Kahtlustatav on töötanud Soome suurimas eratelekanalis MTV-s juhtival kohal. MTV tegevjuhi Jarkko Nordlundi sõnul on ta juurdluse ajaks töölt kõrvaldatud.