Soome teleajakirjanik nõuab maja renoveerimise eest vastutanud eestlastelt 40 000 eurot kahjutasu

Soome teleajakirjanik Maria Veitola nõuab eestlaste firmalt maja remondi tõttu 40 000 eurot kahjutasu, sest Veitola perel tekkisid pärast renoveerimist terviseprobleemid, kirjutab Iltalehti.

Üks vaidluse põhjuseid on põranda vaipkate, mis on halvasti kleebitud. Vanu viimistluskihte pole eemaldatud ja seetõttu on tekkinud keemiline reaktsioon vaipkatte liimi ja vanade viimistluskihtide vahel, mis on põhjustanud Veitola perele terviseprobleeme. Veitola ja tema abikaasa nõuavad kohtu kaudu seetõttu 40 000 eurot kahjutasu.

Kaebus paljastab ka tõsiasja, et Veitola on küll palunud ettevõttel selgitada, millist liimi on vaipkatte kleepimiseks kasutatud, kuid vastust ei ole olnud võimalik saada, sest renoveerimistööde läbiviija on surnud.

Veitola maja remontinud Estrax Oy asutati aastal 2011 ja nii ettevõtte tegevjuht kui ka nõukogu liikmed on Eesti kodanikud.

Iltalehtil õnnestus ettevõtte tegevjuht kätte saada. Tegevjuht kinnitas töid teinud mehe surma, kuid ei soovinud juhtumit lähemalt kommenteerida.