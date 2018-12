Soome tähistab iseseisvuse 101. aastapäeva

Tähistamise algust kuulutab lipuheiskamine Helsingi Tähetornimäel, kus parlamendi esimees Paula Risikko ka kõne peab.

Presidendipaar – Sauli Niinistö ja tema abikaasa Jenni Haukio – näitab end Helsingi Toomkirikus jumalateenistusel. Paraad toimub Mikkelis.

Päeva tippsündmus on presidendi vastuvõtt, aukülalised on veteranid ja Soome naiskodukaitsjad. Keskkonnasõbralikkuse toetamiseks on menüü mahe ja kodumaine.

Iseseisvuspäev toob Helsingisse, eriti selle kesklinna, liikluspiiranguid. Alkoholipoed on suletud.