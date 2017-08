Soome sotside juht oli sunnitud vabandama üleskutse eest „sünnitustalgud“ korraldada

Soome sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDP) esimees Antti Rinne teatas, et tema kolmapäeval erakonna suvisel kogunemisel kasutatud väljend „sünnitustalgud“ oli halb sõnavalik.

„See oli halb sõnavalik, aga asi on tähtis. Nüüd tuleb tõsiselt rääkida perede asjadest,“ ütles Rinne neljapäeval Yle Radio Suomis.

Rinne tunnistas, et kära tekkis ka tema arvates asja eest.

„Minu eesmärk ei olnud mingil juhul kellegi haavamine. Vastupidi, ma mõistan hästi, et iga naine ja iga mees otsustab ise, kuidas see asi lahendatakse,“ ütles Rinne.

Siiski rääkis Rinne, et on mures, et sündimus on Soomes viimastel aastatel kiiresti vähenenud.

„Nüüd oleme olukorras, kus oleme sündimuses 1860. aastate – seega nälja-aastate – tasemel, kui aasta alguse areng sel aastal jätkub. See on pikapeale tõeliselt raske olukord Soome ühiskonna jaoks,“ märkis Rinne.

Rinne arvates tuleks koostada riiklik perekonnapoliitikastrateegia.

Rinne väljendit „sünnitustalgud“ kritiseerisid ka teised SDP poliitikud. Näiteks Euroopa Parlamendi liikme Liisa Jaakonsaari hinnangul meenutab sõna sünnitustalgud Kolmandat Reichi ja natsionaalsotsialismi.

Ei voi mitään, mutta #synnytystalkoot tuo mieleen kolmannen valtakunnan ja kansallissosialismiin. #sorivaantoverit — Liisa Jaakonsaari (@ljaakonsaari) August 23, 2017

Ka SDP aseesimees Sanna Marin oli arvamusel, et sõnavalik oli ebaõnnestunud.