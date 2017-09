Soome sõjaväes vabatahtlikena sõdinud eestlaste abiraha tõuseb 2000 euroni

Soome Jätkusõjas aastatel 1941-1944 koos soomlastega võidelnud Eesti vabatahtlike Soomest saadav abiraha tõuseb järgmisel aastal 590 eurolt 2000 euroni.

Abiraha tõus sidaldub Soome järgmise aasta riigieelarves. Tegemist on niinimetatud rindeabiga (rintama-avustus), mis on kord aastas välja makstav summa. Soome sõjaveteranid on seda saanud alates 2011. aastast, vahendab Iltalehti.

Abiraha tõus põhineb Soome Sõjaveteranide Liidu ettepanekul.

„Me oleme korduvalt survet avaldanud, et see tõuseks 2000 euroni ja et ka eestlased seda saaksid. See annab tunnistust sellest, et Soome riik hoolitseb ka väljaspool piire olevate hõimuvabatahtlike asjade eest,“ ütles Soome Sõjaveteranide Liidu tegevjuht Markku Seppä.

Seppä sõnul on soomepoisse elus veel alla 50 hinge.

„See ei ole mingi rahaasi,“ lausus Seppä.

Soome sotsiaal- ja terviseministeeriumi majandusjuhataja Mikko Staff ütles, et Eesti vabatahtlike abiraha tõstmise mõju eelarvele on 50 000 eurot aastas.