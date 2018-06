Soome siseminister tahab EL-i pagulaskvoodi kümnekordistada

Euroopa Nõukogu tippkohtumise eel, kus muuseas on plaanis arutada ka põletavat pagulaste teemat, pakub Soome siseminister Kai Mykkänen välja Euroopa Liidu kvoodipagulaste arvu kümnekordistamise.

Minister Mykkäneni sõnul tõstaks tema plaan Soome kvoodipagulaste arvu 1000 võrra, vahendab uudistekanal Yle.

Ministri sõnul piisaks sellest, kui Euroopa võtaks üheskoos vastu suurema osa pagulaslaagritest pärit haavatavas olukorras olevaid isikuid. Nii saab samal ajal piirata ka piiriülest inimeste smugeldamist.

Küsides, miks tema ettepanek osutub paremaks lahenduseks, kui luua varjupaigataotlejate laagrid väljaspool Euroopa Liitu, vastas minister, et dubleeritud süsteemid ei pruugi olla tõhusad: "Ei ole tingimata vajalik omada dubleeritud süsteeme. Samuti on ebakindel, kuidas oleks võimalik luua nendes keskustes süsteem, mis tõhusalt eraldaks hädas varjupaigataotlejad teistest. Meil on pikaajaline kvoodipõgenike süsteem olemas. See on valmis mehhanism," märkis minister.

Mykkäneni välja pakutud süsteem tähendaks Euroopa Liidule 25 000 varjupaigataotleja vastuvõtmise asemel ligi veerand miljoni pagulase vastu võtmist. Viimastel aastatel on Soome vastu võtnud 750-1050 pagulast aastas.

Mykkäneni ettepanek ei suurendaks Soome kvoodipagulaste arvu 7500 peale, vaid eesmärk on varjupaigataotlejate ühtlasem jaotus.

Tema sõnul kannab suurimat pagulaskoormat Rootsi ning ka Soome on esirindel. Ta lisas, et tuleks vaadata suurte Kesk-Euroopa riikide poole.