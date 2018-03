Soome siseministeerium tahab anda politseile õiguse droone alla tulistada

Soome siseministeerium algatab seaduseelnõu, mis annaks politseile õiguse õhus liikuvaid droone illegaalse tegevuse korral alla tulistada ja laiendaks ühtlasi politsei volitusi ise droone kasutada.

Siseministeerium märkis eile avaldatud pressiteates, et praegu pole politseil näiteks spionaažiks või ebaseaduslikuks jälitustegevuseks kasutatud droonide peatamiseks piisavalt volitusi.

Siseministeeriumi hinnangul on riigis kümneid tuhandeid droone. Enamikku neist kasutatakse legaalseks äriks või meelelahutuseks, kuid viimastel aastatel on olnud ka juhtumeid, kus droone on kasutatud narkoäriks või salakaubaveoks, lisas ministeerium. Samuti on Soomes ja mujal olnud juhtumeid, kus droonid ohustavad lennuliiklust.