Soome siseministeerium peatas ametikuriteo süüdistuse tõttu keskkriminaalpolitsei ülema ametikohuste täitmise

Siseministeeriumi pressiteate järgi tahetakse ametkohuste täitmise peatamisega tagada kodanike usaldus politsei vastu ka kohtuprotsessi ajal. Ministeerium teatas, et Lardoti positsioon keskkriminaalpolitsei juhina on nii märkimisväärne, et talle esitatud süüdistus nõrgestab tema eeldusi täita ametikohuseid kohtuprotsessi ajal, vahendab Yle Uutiset.

Keskkriminaalpolitsei ülema kohusetäitjana tegutseb reeglipärase asendamise korra järgi esialgu ülema asetäitja Tero Kurenmaa.

Lardotile esitatud süüdistus puudutab aastaid 2010-2013, kui Lardot töötas politseivalitsuses politseidirektori ja kuritegevuse tõrje üksuse ülemana. Süüdistuse järgi ei sekkunud Lardot Helsingi politsei informatsiooniallikatega seotud tegevuse ebakohtadesse, kuigi teadis, et narkoüksus ei kandnud oma informatsiooniallikaid registrisse.

Riiklik süüdistaja nõuab Lardotile suurt trahvi või kõige rohkem neljakuulist tingimisi vangistust.

Lardot sattus süüdistuse esitamise järel äkilise haigushoo tõttu haiglasse, kuid naasis septembri alguses tööle.

Lardotil on õigus otsuse peale kaevata ja nõuda halduskohtult selle täideviimise keelamist. Ametikohuste täitmise peatamise ajal makstakse Lardotile pool palgast.

Varem on Soome siseministeerium samas asjas süüdistuse saamise tõttu peatanud Helsingi politseiülema Lasse Aapio ametikohuste täitmise.

Lisaks Lardotile ja Aapiole on süüdistus esitatud kahele endisele kõrgele politseijuhile, varem Soome politsei peadirektor olnud Mikko Paaterole ja Helsingi politseiülema kohalt pensionile jäänud Jukka Riikonenile.