Soome saatkonnas Ankaras kahtlustatakse ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamist

Kahtlusalused on kolm saatkonnas töötanud palgatud isikut, kellest üks on juhtumiga seoses Soomes vahi alla võetud, teatas politsei, vahendab Helsingin Sanomat.

Juurdlus keskendub kahtlustatavatele ebaselgustele Schengeni viisade väljaandmises.

Juurdluse juhi Antti Leskelä sõnul kahtlustatakse, et viisataotluste jaoks anti vigaseid andmeid ja viisasid anti välja valede põhjendustega.

„Uurimise all on sajad viisad, aga see hulk täpsustub eeluurimise käigus,” ütles Leskelä.