Soome rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse auhinna sai Angela Merkel

Soome peaminister Juha Sipilä teatas 14. detsembril Brüsselis, et Soome valitsuse esimese rahvusvahelise võrdõiguslikkuse auhinna (International Gender Equality Prize) saab Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Auhind antakse talle tunnustusena tema pikaajalise tegevuse eest inimväärikuse ja inimõiguste ning naiste ja laste eeskõnelejana, teatab Soome saatkond Tallinnas.

”Liidukantsler Merkelist on saanud üks maailma mõjuvõimsamatest isikutest ning ta on eeskujuks paljudele naistele ja tüdrukutele”, tõdes peaminister Juha Sipilä.

Võrdõiguslikkus on väga oluline väärtus oma 100-aastast iseseisvust tähistavale Soomele.

”Andsime 1906.aastal esimese riigina maailmas naistele täielikud poliitilised õigused. Auhinna abil soovime tugevdada võrdõiguslikkuse väärtustamist ka teistes riikides üle kogu maailma”, selgitab peaminister Sipilä.

Soome valitsuse asutatud auhinna suurus on 150 000 eurot. Auhinna saaja ei saa summat enda kasutusse, vaid suunab selle naiste ja tüdrukute positsiooni tugevdavasse heategevusse. Auhinnafondi rahastatakse Soome arengukoostöörahadest.

Liidukantsler Merkel avalikustab oma auhinna saaja Tamperes järgmise aasta alguses korraldatava kõrgetasemelise võrdõiguslikkusseminari raames. Üritus korraldatakse koostöös Tampere linnaga.

Soome valitsus andis auhinna välja sõltumatu žürii tehtud ettepaneku põhjal. Žüriisse kuulusid sel aastal Tampere Maja tegevdirektor Paulina Ahokas, kes oli ka žürii esimeheks. Lisaks temale kuulusid žürii koosseisu Soome 100 juubeliaasta peasekretär Pekka Timonen ning kirjanik ja uurija Rosa Meriläinen.

Auhinna põhjendused

Liidukantsler Angela Merkel on oma elutööga saanud üheks maailma mõjuvõimsamaks isikuks ja eeskujuks paljudele naistele ja tüdrukutele. Oma eeskujuga on ta näidanud, et ka naistel on võimalik saada tippjuhtideks.

Liidukantsler Merkel on tõstnud soolise võrdõiguslikkuse teema ka maailma riigipeade agendale. Ta on eriliselt püüdnud kaasa aidata arengumaade naiste õiguste ja võimaluste kasvule.

Saksamaal on ta eesmärgiks naiste ja meeste ühiskondlik võrdõiguslikkus, millest osa on näiteks töö- ja pereelu lihtsam ühendamine.

Hoolimata rahvusvahelistest väljakutsetest, on Angela Merkel alati seisnud inimväärikuse ja inimõiguste eest. Ta on ka tugev Euroopa väärtuste eestkõneleja ja eeskuju - tõeline Euroopa liider.