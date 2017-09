Soome rahvasaadik parlamendi ees: ka Tallinna viinaga võib end tappa!

Soome parlament arutleb selle üle, kas toidupoodides võiks müüa kangemat alkoholi, muudatuse pooldajate üks argumente on seegi, et kes tahab end surnuks juua, saab seda niigi teha. Näiteks toodi ka Tallinn.

Eestis oleme harjunud, et toidukauplustes müüakse kõrvuti saia ja piimaga ka viina ning muid kangemaid napse. Põhjanaabrite juures aga nii pole, tavapoest saab vaid lahjemat alkoholi, ülejäänud vägijookide jaoks tuleb sammud seada Alko eripoodidesse. Alko on Soome riiklik alkoholimonopol. See on ainuke kauplusekett, mis müüb Soomes 4,7-protsendilisest kangemat õlut, veini ja destilleeritud alkohoolseid jooke.

Nüüd aga on kohalikus parlamendis arutlusel, et tavapoodides võiks olla müügil kuni 5,5-protsendilised joogid, vahendab Iltalehti. Arvamusi on mitmeid, näiteks sotside esindaja Tuuna Haatainen tõi istungil välja ohu, et praegu levinud madala alkoholisisaldusega õlu muutub marginaalseks tooteks, hakatakse ostma kangemat õlut, mis tähendab, et üleüldiselt tarbitakse alkoholi rohkem.

Kerkis üles üleüldine mure, et alkoholiga seotud probleemid ja selle mõju ühiskonnale on suur. Kristlik demokraat Päivi Räsänen väitis isegi, et reform suurendaks iga-aastaseid alkoholiga seotud surmasid 150 võrra.

Oli ka neid, kes reformi kiitsid ja märkisid, et seda on ammu oodatud. Kogupaketis on sees seegi, et ka restoranidel on vabamad käed, et alkoholitooteid öösiti müüa - sellega loodetakse, et inimesed ei joo kodus nõnda palju. Kui tarbitakse, siis viisakalt restoranides.

Loe veel

Keskerakondlane Olavi Ala-Nissilä viitas alkoholisisalduse tõusu osas aga sellele, et kes tahab, saab end alkoholist surnuks juua igal pool, toidupoe valik seda ei muuda. "Ka Tallinna viinaga võib end tappa," rõhutas ta.

Antud reformi arutab edasi valitsus ja ringiga tagasi parlamenti jõuab see novembris. Diskussioonide järel pannakse seaduseelnõu hääletusele.