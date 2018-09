Soome rahapesufirma Airiston Helmi taustal olev venelane on Malta passiga Ungaris elav ärimees

Pass maksab umbes 880 000 eurot. Programmi abil on rikkaid eraisikuid meelitatud Maltale investeerima. Programmi on kritiseeritud selle eest, et selle abil saadud passiga on kerge mööda Euroopat liikuda.

Malta on maksuparadiis, mida rikkad eraisikud ja ettevõtted on kasutanud maksude optimeerimiseks. Maltal on olnud ka palju rahapesukahtlustusi.

Soome maa-ameti andmetel on Airiston Helmi ostnud ja müünud aastatel 2007-2014 maad Turu saarestikus umbes 9,2 miljoni euro väärtuses.

Maatükid paiknevad Paraineni linna territooriumil Nauvos, Korppoos, Länsi-Turunmaal ja Houtskaris.

Neli Airiston Helmile kinnistuid müünud osapoolt ütlesid Ylele, et ettevõte võttis nendega ühendust kinnisvaravahendajate kaudu. Vahendajad olid erinevatest büroodest.

Müüjate sõnul maksis Airiston Helmi neile kas küsitud hinna või teistest pakkumistest märgatavalt rohkem.

Müüjad rääkisid, et Airiston Helmi kandis raha üle kiiresti ja neil ei tekkinud raha päritolu suhtes kahtlusi. Nad uskusid, et müüvad maa turismiettevõttele.

Airiston Helmi taustal olev venelane nimetab Soome äriregistrile esitatud dokumendis oma kodukohaks Ungarit.

Moskvas ja Moskva oblastis on mehe omanduses olnud vähemalt viis ettevõtet. Neist vaid ühel on märkimisväärne äritegevus ja see teenis 2016. aastal Venemaa äriregistri järgi 3,7 miljonit eurot kasumit.

Vene mees on eraettevõtjaks registreerunud ka Peterburis, kus tal on mitmeid mikro- ja väikeettevõtteid.

Üks venelase asutatud ettevõtetest on Moskvas registreeritud firma, mis müüb radiaatoreid. Ettevõtte veebilehel öeldakse, et see sai alguse 2005. aastal Saksamaal Dresdenis. Ettevõtte asutajad on väidetavalt Dresdeni ülikooli kaks noort töötajat.

Venemaa äriregistri järgi asutas ettevõtte tegelikult 2009. aastal Airiston Helmi omanik olev Vene ärimees. Ettevõtte tegevus on Vene äriregistri järgi lõpetatud, aga veebileht töötab edasi.

Ettevõte väidab ka, et osales 2008. aasta Pekingi olümpiamängude ehitustöödel. Nende tööde alates ei olnud aga ettevõtet isegi asutatud.

Vene mees on registreerinud oma ettevõtete kaubamärke mitmetes riikides, näiteks Hiinas, Gruusias ja Eestis.

Kaubamärgid kuuluvad ettevõtetele, mis on Vene äriregistri andmete järgi sisuliselt väärtusetud.

Registreerimisega tahetakse saada kaitset selle eest, et teised ettevõtted ei kasutaks juba kinnistunud kaubamärki.

Vene mees on registreerinud näiteks ka oma radiaatorifirma kaubamärgi. Ettevõtte kapital on 10 000 rubla ehk veidi üle saja euro.