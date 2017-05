Soome president Sauli Niinistö teatas ka teiseks ametiajaks kandideerimisest

Soome ametis olev president Sauli Niinistö kandideerib ka teiseks ametiajaks, teatas ta esmaspäeval pressikonverentsil.

Niinistö ütles, et soovib oma selja taha valijate ühendust, mis tähendab, et ta ei kandideeri otseselt koonderakonna kandidaadina, vaid soovib enese toetuseks omalaadset rahvaliikumist, vahendab Helsingin Sanomat.

Niinistö põhjendas valijate ühendust sellega, et presidendivalimised on parteipoliitikast kaugenenud.

Augustis 69-aastaseks saav Niinistö on olnud Soome president ühe ametiaja ja võib veel kord kandideerida. Soome presidendi üks ametiaeg kestab kuus aastat.

Soome erakonnad on juba hakanud oma kandidaate esitama. Keskerakond on esitanud endise peaministri Matti Vanhaneni, rohelised Pekka Haavisto ja vasakliit Merja Kyllöneni.

Sotsiaaldemokraatide olukord on lahtine osaliselt seetõttu, et potentsiaalsed kandidaadid on oodanud Niinistö avaldust. Kandideerima on meelitatud endist esimeest, parlamendi liiget Eero Heinäluomat, kuid ta ei ole veel oma otsust teatanud. Parlamendi liige Jutta Urpilainen keeldus kandideerimast perekondlikele põhjustele viidates.

Põlissoomlaste esimees Timo Soini on kaks korda kandideerinud, kuid enam mitte. Kui kultuuri-, spordi- ja Euroopa minister Sampo Terho valitakse juuni alguses Põlissoomlaste juhiks, võib temast saada ka presidendikandidaat.