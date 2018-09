Soome president Niinistö sai Putinilt sünnipäevakingiks kohvritäie Mannerheimiga seotud dokumente

„Mul on sulle kingitus,” teatas Putin ootamatult külalisele ja tõstis lauale relvakohvrit meenutava alumiiniumiga tugevdatud suure kohvri, vahendab Soome ajaleht Maaseudun Tulevaisuus.

„See oli korralik üllatus,” meenutas Niinistö.

Tellimustööna valminud kohvris on kaks paksu sinist kuldkirjadega arhiivikausta, mis on täis kiletaskuid.

Nendes taskutes on sadu vanu kirju, fotosid ja dokumente, mis on kõik seotud marssal Carl Gustaf Emil Mannerheimi ja tema suguvõsa ajalooga.

Kingituse tegelik tähendus selgus paar päeva hiljem, 24. augustil, kui Putin helistas Niinistöle ja õnnitles teda 70. sünnipäeva puhul.

„Vene komme on, et kunagi ei tohi ette õnnitleda. Nii Putin ütleski, et nagu kindlasti arvasid, on see kingitus sünnipäevakink sulle,” rääkis Niinistö.

Niinistö ütles, et uuris materjali huviga, aga kutsus seda hindama ka eksperdi rahvusarhiivist.

Ekspert Kenth Sjöblom veetis Mäntyniemi residentsis paar tundi ja kinnitas kiiresti materjali autentsust.

Otseselt Mannerheimi puudutavaid dokumente on materjali hulgas Sjöblomi sõnul umbes viis. Ülejäänud on tema õdede ja venna, Sofie, Eva ja Johani erakirjavahetus, kus on muidugi ka mainitud Carl Gustafi tegemisi.

„Muu hulgas on ka Mannerheimi koonderakonna delegatsioonile peetud kõne aastast 1919. See peeti varsti pärast seda, kui Mannerheim oli lahkunud riigihoidja ametist,” ütles Sjöblom.

Mannerheim hoiatab kõnes muu hulgas idanaabri eest: piiri taga on suurriik, millel on hingesugulasi ka siinpool piiri.

On huvitav, et praeguse Venemaa president kinkis Soome presidendile dokumendi, milles hoiatatakse idanaabri eest.