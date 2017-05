Soome president Niinistö: me ei saa anda Eestile mingeid julgeolekugarantiisid, sest neid pole meil endalgi

President Sauli Niinistö peab selgeks, et Soome ei saa endiselt anda Eestile julgeolekugarantiisid. Niinistö ei suuda kuidagi mõista välispoliitilist kära, mille keskmesse ta eelmisel nädalavahetusel sattus.

Niinistö sõnul on arusaamatu, et ta nõuab nüüd väidetavalt Eestile sõjalist abi, kuigi on öelnud oma seisukoha avalikult välja nii Soomes kui ka Eestis, vahendab Ilta-Sanomat.

„Me ei saa anda Eestile mingisuguseid julgeolekugarantiisid, sest meil endal ei ole selliseid. See on minu arvates täiesti selge asi,“ ütles Niinistö Ilta-Sanomatele Oslos.

Kära sai alguse nädalavahetusel ajalehe Iltalehti artiklist, milles väideti, et Soome presidendi ja parlamendi vahel on kulisside taga sel teemal tüli.

Niinistö sõnul ei ole mingeid erimeelsusi ei tema ja Eduskunta ega ka Eduskunta ja valitsuse vahel.

Niinistö rõhutas Ilta-Sanomatele, et tema seisukohad ei ole aastate jooksul kuidagi varjatud olnud ega ole ka kuidagi muutunud.

Niinistö viitas Toomas Hendrik Ilvese kunagisele ütlusele. Ilves kirjeldas Lissaboni leppe järgset Euroopa Liidu liikmesriikide vastastikust abistamiskohustust sõnadega „riis ja kartul“.

„Olen sellele vastanud järjekindlalt, et Soome aitab märgatavalt tähelepanuväärsemalt kui riisi ja kartuliga. Muid julgeolekugarantiisid ei saa me anda,“ ütles Niinistö.

Niinistö tuletas meelde, et Soome riigikaitseraportis ega Euroopa Liidu abiandmiskohustusega seotud seaduseelnõus ei käsitleta Eestit kuidagi eraldi.

„Eesti on nüüd esile kerkinud mingisuguse söödana. Seadusandlus puudutab loomulikult kõiki EL-i maid ja riigikaitseraport kogu meie riigikaitset. Fookus ainult Eestile tundub väga kummaline,“ ütles Niinistö.

Niinistö ise ei ole märganud, et Eduskuntas oleks oldud väga tema seisukohtade vastu.

Niinistö ütles, et kohtus parlamendi riigikaitsekomisjoniga viimati kaks nädalat tagasi tavapärasel pikal nõupidamisel.

„Soovisin, et mulle esitataks pigem küsimusi, kui et oleksin seal midagi esitlenud. Seal polnud mingeid erimeelsusi, mitte kõige väiksemaidki,“ kinnitas Niinistö.

Soome arutelus on unustatud täielikult ka see, et Eestil on NATO liikmesriigina juba olemas NATO julgeolekugarantiid, mida Soomel ei ole.

„Kui NATO julgeolekugarantiidest Eestile ei piisa, ei kaalu seal enam ka Soome abi kuigi palju,“ nentis Niinistö.