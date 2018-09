Soome president Niinistö: maailm ei olnudki võib-olla nii avatud ja kaunis koht, kui me mõtlesime

Soomlust võidakse kasutada kattevarjuna ka julgeolekut puudutavates projektides, leidis Niinistö, kommenteerides eile ÜRO peakorteris New Yorgis ajakirjanikele nädalavahetuse operatsiooni Turu saarestikus, vahendab Helsingin Sanomat.

Niinistö rõhutas, et ta ei võtnud seisukohta nädalalõpu ulatuslike läbiotsimiste käivitatud rahapesu ja maksupettuse kriminaaljuurdluse kohta, aga teatas, et on olnud juba pikemat aega mures Soome avatuse kuritarvitamise pärast.

Niinistö ütles, et sai aegsasti informatsiooni ettevalmistamisel oleva politseioperatsiooni kohta. Sellest informeerimine rääkis Niinistö sõnul projekti ulatusest.

Niinistö ütles, et on juba mõnda aega mures selle pärast, et Soome ettevõtteid võidakse kasutada varifirmadena, mille tegelik omanik on varjatud.

„2015. aastal kutsusin kesksed ministrid ja nelja erakonna esimehed seda arutama, sest tundsin selle pärast muret, ja ma ei mõtle ainult Paraineni, vaid meie üldist avatust. Kogu selle avatuse nimel ei tohi me olla nii avatud, et ei ole meeles seda avatust kaitsta," ütles Niinistö.

Niinistö rõhutas, et hindab varjatud välismaa omandi küsimust eelkõige majanduslikust vaatepunktist, kuid möönis ka, et sellel võib olla julgeolekumõjusid.

Turu saarestiku kriminaaljuurdluses ei näe Niinistö välispoliitilisi tagajärgi ega mõju Soome ja Venemaa suhetele.