Soome president Niinistö: kui Eesti ja Venemaa satuvad sõtta, puhkeb maailmasõda, aga seda ei saa juhtuda

Soome president Sauli Niinistö peab sõja puhkemist Balti riikide ja Venemaa vahel võimatuks, sest NATO riikide ja Venemaa konflikt laieneks automaatselt tohutusuureks.

„Kui NATO ja Venemaa on vastamisi, ei sünni kokkulepet, et hei, sõdime ainult Eestis või sõdime ainult Baltimaades. See tähendab maailmasõda, kui aus olla. Ja selle tõttu seda sõda ei tule,“ ütles Niinistö neljapäeval, kohtudes Kultaranta suveresidentsis Naantalis Soome peatoimetajate ühingu liikmetega, vahendab Helsingin Sanomat.

Niinistö ütles, et võõrastab Baltimaades puhkeva sõja üle spekuleerimist, kui soostus siiski „teoretiseerima“.

Soome presidendi kantselei teatas neljapäeval, et Niinistö sõidab USA-sse kohtuma president Donald Trumpiga. Seoses sellega küsiti tema võimaliku vahendajarolli kohta Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel.

„Ma võõrastan tohutult enese vahendajaks kuulutamist. Minu suhtumine on praktiline. Kui me saame midagi teha, teeme seda,“ ütles Niinistö.