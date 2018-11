Soome president Niinistö: GPS-i võimalikku segamist Venemaalt tuleb uurida

Soome peaminister Juha Sipilä ütles, et usub, et GPS-signaali segamine Lapimaal oli tahtlik.

Näiteks Norras on GPS-i segamises süüdistatud Venemaad. Sipilä ütles eile peaministri intervjuutunnil, et peab väga võimalikuks, Lapimaa GPS-i segamise taga oli Venemaa.

„On tehniliselt suhteliselt lihtne segada avalikus ruumis liikuvaid raadiosignaale ja küllap see on võimalik, et Venemaa on olnud siin segav osapool. Sellised võimed teatakse Venemaal olevat,” ütles Sipilä.

Sipilä usub, et segamise sõnum oli just selle võime demonstreerimine.

„Kindlasti sõnum on kõigile osapooltele, sest see tuleb seoses sõjaväeõppusega, et segamise allikal on selliseid võimeklusi.

Sipilä sõnul suurendab GPS-i segamine vigade ohtu ka tsiviillennunduses ja süsteemi tahtlikuks segamiseks peab valmis olema.