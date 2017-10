Soome presidendipaar saab järgmisel aastal lapse

Soome presidendipaar ootab perekonnalisa, teatab presidendi kantselei. President Sauli Niinistö ja proua Jenni Haukio laps peaks sündima 2018. aasta veebruaris.

Presidendipaar teatab, et last on oodatud ja soovitud juba aastaid, vahendab Yle Uutiset.

„Nende aastate juurde on käinud mitmeid tagasilööke. Seetõttu on lisaks õnnele raseduse algus sisaldanud tundlikke asju, aga nüüd võime asjast rääkida,“ teatab presidendipaar.

Niinistö ja Haukio abiellusid 2009. aastal. Laps on Haukiole esimene ja Niinistöle kolmas.

Niinistö tööd perelisa ei mõjuta.

Tegemist on esimese lapsega, kes sünnib Soome ametis olevale presidendile.

Niinistö kandideerib järgmise aasta presidendivalimistel uuesti. Valimiste esimene voor toimub jaanuari lõpus ja võimalik teine voor veebruaris.