Soome politseijuht: Turu saarestiku läbiotsimiste käigus on leitud üle kolme miljoni euro sularaha

Soome keskkriminaalpolitsei viis nädalavahetusel Turu saarestikus ja mandril läbi suuroperatsiooni.

Yle politseiallikalt saadud informatsiooni järgi on suuroperatsiooni ja käimas oleva ulatusliku juurdluse sihtmärk ettevõte Airiston Helmi.

Ka Soome politsei peadirektor Kolehmainen rääkis täna hommikupoolikul Eduskuntas julgeolekuseminaril Airiston Helmist.

„Airiston Helmi kohta märgin siin, et küsimus on praegusel hetkel majanduskuriteojuurdlusega. Meil on kaks kuriteoavaldust. Nimetused on raske rahapesu, raske maksupettus, raske raamatupidamis- ja raske pensionimaksupettus. See on lähtepunkt,” ütles Kolehmainen.

Keskkriminaalpolitsei ei ole kinnitanud, millisele ettevõttele juurdlus keskendub.

Pärast seminari ei olnud Kolehmainen kaamera ees enam nõus ütlema, milline ettevõte juurdluse objekt on.

Küll ütles Kolehmainen, et seni on kohtadest, kus nädalavahetusel toimusid läbiotsimised, leitud üle kolme miljoni euro raha.

„Hommikul räägiti mulle, et seni on leitud üle kolme miljoni euro raha sularahana. Ja mõnevõrra lisaks välismaa valuutat,” ütles Kolehmainen.

Kolehmainen ütles, et tal ei ole informatsiooni selle kohta, millise riigi valuutat läbiotsimisel on leitud.