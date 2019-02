Soome politsei uurib umbes 30 eakate hooldamisega seotud juhtumit

Lauri Laugen toimetaja RUS 4

Foto: Sven Arbet

Soome politsei uurimise all on praegu umbes 30 juhtumit, mis on seotud eakate hoolekandega. Osa juures kahtlustatakse erinevaid kuritegusid ja osa on liikumas prokuratuuri.