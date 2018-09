Soome politsei puistas sõjaväe abiga arvatavate rahapesijate tugipunkti

Turu saarestikus täna toimunud massiivne operatsioon, kus osales sadu politseiametnikke, jätkub ka homme, kirjutas Helsinkin Sanomat.

Praegu teadaoleva info kohaselt kahtlustatakse ettevõtet nimega Ariston Helmi OY „mitme miljoni euroni“ küündivas rahapesus. Firmal on kuuldavasti sidemeid Venemaaga, aga mis äri ettevõte täpsemalt ajab, pole selge. Iltalehti on kirjutanud, et firma on ostnud kokku maatükke Turu saarestikus, samuti on selle esindajad ostnud sõjaväe oksjonitelt vanu veesõidukeid. Täna võeti vahi alla kaks isikut ja küsitleti seitset, uuriti ka kõnealuseid veesõidukeid.

Kuivõrd operatsioonis osales sadu inimesi, on Soome meedia äärealadel avaldatud kahtlust, et vahest pole tegu siiski tavapärase rahapesu-uurimisega, kahtlustatakse, et luubialune ettevõte on mingitpidi seotud Vene sõjaväega.