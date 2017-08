Soome politsei paljastas metamfetamiini levitanud jõugu – peamine kahtlusalune on keskealine eestlane

Foto on illustreeriv Foto: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE, AFP

Soome Ida-Uusimaa politsei viis lõpule ulatusliku eeluurimise metamfetamiini levitamise kohta Vantaas ja Helsingis. Aine Soome toomise eest vastutas politsei teatel keskealine eestlane. Kokku on kahtlusaluseid olnud 30, kellest seitse on vahi all. Üks neist on nimetatud eestlane.