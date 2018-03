Soome politsei leidis umbjoobes mehe Piilupart Donaldi abiga

Soome politseil õnnestus kadunud mees leida Piilupart Donaldi koomiksi abil.

Ametivõimude teatel avastati mehe kadumine laupäeval, kui ta ei ilmunud hommikusöögilauda, kus tema mures tuttavad jõudsid otsusele, et teavitada tuleb politseid, kes asuks noormeest otsima.

Kui algselt ei olnud noorukit telefoni teel võimalik kätte saada, võttis ta tunde hiljem siiski toru, kuid ei osanud jätkuvalt ütelda, kus kohas ta on, välja arvatud seda, et ta on siseruumis.

Ta leidis toast Piilupart Donaldi koomiksi, mille peal oli hoone aadress, mille ta võimudele edastas, ise veel imestades, kuidas ta Donaldile külla sattus.

Teadaolevalt oli mees raskes joobes.