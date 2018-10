Soome politsei iseloomustas probleemseid välismaalasi: „eestivene töömees, kes elab ebaseaduslikus ühiselamus, on äkiline ja viinavõtja”

Soome välismaalaste politsei komissari Heli Aaltoneni ettekande teema oli „Tänapäeva seitse venda” ehk erinevad välismaalaste tüübid. Aaltoneni süüdistatakse nüüd stereotüüpide loomises ja eelarvamuste õhutamises, vahendab Ilta-Sanomat.

Helsingi linna ja Helsingi politsei eile Aleksis Kivi päeval korraldatud seminari teemaks olid dokumentideta välismaalased ja järelevalve nende üle.

Aaltoneni esitletud „Seitsme venna” stiilis iseloomustused erinevate välismaalaste kohta said Soomes laiemalt teatavaks, kui neid jagas internetis rassismivastase võrgustiku Rasmus esindaja Sanna Valtonen.

Aaltoneni esimene tüüp oli järgmine:

„Vendadest vanim, Juhani, on eestivene töömees, kes elab „ebaseaduslikuks ühiselamuks” muudetud tööstushallis Tattarisuos, on iseloomult äkiline, käsutav ja viinavõtja ning maksab makse Soome. Ta on olnud kuus kuud tööl Soome ehitusfirmas.”

Kes on ülejäänud?

Tuomas on Hispaania elamisloaga Soome saabunud gambialane, kellel on mitmeid trahve narkootikumide tarbimise ja omamise eest.

Aapo on Gruusia varjupaigataotleja, kellele on öeldud, et Soomest saab paremat abi haigele lapsele.