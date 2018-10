Soome politsei iseloomustas probleemseid välismaalasi: „eestivene töömees, kes elab ebaseaduslikus ühiselamus, on äkiline ja viinavõtja”

Simeoni on Hiina kokk, kes teeb tööd majutuse ja söögi eest.

Timo on kolme naisega somaallane.

Lauri on seksuaalvähemusse kuuluv noor brasiillane.

Eero on Iraagi varjupaigataotleja, kes väidab, et on 16-aastane, aga on tegelikult 25. Kaitsepolitsei andmetel on ta ohuks riiklikule julgeolekule.

Aino on keeleoskuseta mosleminaine, kes istub kodus ja tööl ei käi. Kannatab perevägivalla ja inimkaubanduse all.

Helsingi politsei kiirustas juba õhtul Twitteris kirjutama, et politsei ei taha mingil juhul kinnistada rassistlikke stereotüüpe.

Aaltonen ütles, et esitles näiteid juhtumitest, millega politsei kokku puutub näiteks restorane või ehitusobjekte kontrollides, ning eitas rassistlikku profileerimist.

Aaltonen rääkis, et vestles ettekande teemal pärast selle lõppu inimõiguslastega. „Minu arvates jõudsime päris heale konsensusele. Aga nad tahtsid sellest rassistlikult aru saada, nagu selgus. Sinna pole midagi parata,” ütles Aaltonen Uusi Suomile.

Soome politseivalitsus teatas, et võttis Helsingi välismaalaste politsei rassistlikuks ja stereotüüpseks peetud seminariettekande uurimise alla.

„Politseivalitsuse seaduslikkusjärelevalve on võtnud menetlemisele eilse Helsingi politsei välismaalaste politsei üritusega seotud kaebuse. Politsei peab kaitsma kõigi põhi- ja inimõigusi. Rassismile on nulltolerants,” teatas Soome politsei Twitteris.