Soome politsei: igluga ei ole liiklusesse asja!

Soome politsei imestab, miks on auto akende puhastamine nii raske ja märgib, et igluga ei ole võimalik liikluses osaleda.

„Liiklusohutuse veebilehel olid hiljuti küsitluse tulemused sel teemal ja selle järgi puhastab viis protsenti küsitluses osalenutest aknaid juures oleva pildi järgi ja 26 protsenti siis, kui on aega. On aga nii, et igluga ei ole liiklusesse mingit asja!“ teatab politsei.

Soome talv on praegu oma külmimas faasis ka lõunas ning külm tekitab autojuhtidele loomulikult lisavaeva, aga…

„Kõik teavad, et sellise autoga ei tohiks liiklusesse minna, aga ikkagi näeb neid kogu aeg. Ka sellist täna,“ teatab Soome politsei.