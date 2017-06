Soome politsei: Helsingi Temppeliaukio kiriku terroriohu juurdlus jätkub, vahetut ohtu pole

Soome politsei jätkab Helsingi Temppeliaukio kiriku vastase pühapäeval ilmsiks tulnud terrorirünnaku ohu uurimist. Kedagi pole teisipäeva hommikuks kinni peetud, teatas kriminaalülemkomissar Tero Haapala Soome keskkriminaalpolitseist.

„Juurdlus ei ole öö jooksul edenenud,“ ütles Haapala ajalehele Helsingin Sanomat. „Ohtu uuritakse endiselt.“

Vahetut ohtu inimestele siiski Haapala sõnul ei ole.

Pühapäeval äratas Temppeliaukio kiriku ees tähelepanu suur politseioperatsioon. Selle põhjus oli võimalik terroriakti ettevalmistamine, teatas keskkriminaalpolitsei esmaspäeva õhtul.

„Politsei on teada saanud seiku, mille põhjal on põhjust kahtlustada terroristliku teo ettevalmistamist,“ teatas keskkriminaalpolitsei.

Helsingin Sanomate allika sõnul ei saanud politsei vihjete tõsiduse kohta selgust, kuid otsustas siiski valmisoleku taset tõsta.

Temppeliaukio kiriku ukse ette toodi esmaspäeval mitmeid betoontõkkeid.

Küsimusele, kas nähtav operatiivtegevus Helsingis jätkub, vastas Haapala: „Seda tüüpi tegevuses tehakse kõik, mis on juurdluslikult võimalik, aga et juurdlus on pooleli, ei saa me meetmeid valgustada.“

Kas terroriakti oht on endiselt vahetu või on oht möödas?

„Seda saab näha kohapeal. Koos Helsingi politseiga hindame olukorda ja asume tegevusse, mis on vajalik. See nähtav [politsei tegevus tänavapildis] on siis Helsingi politsei ülesanne,“ ütles Haapala.

Soome kaitsepolitsei (Supo) tõstis üldist terroriohu taset juba eelmisel nädalal, kuid sellel ei pruukinud olla mingit seost politsei nädalavahetusel saadud vihjega.