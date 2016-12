Soome politsei esitab hagi neonatsliku Põhjamaade Vastupanuliikumise tegevuse lõpetamiseks

Soome politseivalitsus kavatseb nõuda kohtult neonatsliku organisatsiooni Põhjamaade Vastupanuliikumine tegevuse lõpetamist.

„Leiame, et Põhjamaade Vastupanuliikumise tegevus on olulises osas seaduse- ja heade kommete vastane, nii et hagi esitamine ja asja andmine kohtu hinnata tegevuse lõpetamise jaoks on põhjendatud,“ ütles Soome politseijuht Seppo Kolehmainen Yle Uutiste vahendusel.

Soome ühingute seaduse järgi ei tohi ühingu tegevus olla seaduse- või heade kommete vastane. Põhjamaade Vastupanuliikumine ei ole ennast ühinguks registreerinud, kuid politseivalitsus leiab, et see on ideeliselt tegutsev registreerimata ühing. Politseivalitsuse teatel ei saa ühingutele kohustuslikest reeglitest mööda minna, jättes ühingu registreerimata.

„Vägivaldse ja avalikult rassistliku organisatsiooni tegevusele ei tohi Soome ühiskonnas kohta anda,“ ütles Kolehmainen.

Politseivalitsus esitab kohtule hagi 2017. aasta algupoolel.